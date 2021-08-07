Один россиянин инфицировал коронавирусом полторы тысячи человек

Обычно больной COVID-19 заражает от двух до шести человек. Фото: Галина Соловьёва

В России максимальным случаем суперраспространения коронавирусной инфекции стало заражение одним гражданином 1,5 тысячи человек. При том, что, как правило, больной COVID-19 инфицирует от двух до шести человек, в зависимости от штамма.

Об этом рассказал глава филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов, передаёт ТАСС.

«В России случай суперсидинга или суперраспространения максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек», - рассказал эксперт. К суперраспространителям, по словам Александра Семёнова относятся те, кто, будучи носителями, не соблюдают социальную дистанцию, не пользуются медицинскими масками, ездят в переполненном общественном транспорте, и посещают множество общественных мест.

Как писала «Областная газета», по данным на 7 августа, в России за последние 24 часа коронавирусной инфекцией заразились 22 320 человек в 85 регионах. Всего же с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 6 424 884 случая инфицирования.

В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что больше всего заболевших выявлено в Москве (+2 235), Санкт-Петербурге (+1 1904), Подмосковье (+1 455), Нижегородской (+551) и Свердловской (+520) областях.