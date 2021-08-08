За сутки в Свердловской области выявили 514 случаев коронавируса

Пока что ситуация в Свердловской области не становится лучше. Фото: Галина Соловьёва

Федеральный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 514 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 111 571 случай заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 447 человек.Общее число выздоровевших достигло 103 506 свердловчан, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 21 случай смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 4 535 жителя региона.

Состояние 836 человек в больнице оценивается как тяжёлое, из них 504 свердловчанина находятся в реанимации, в том числе 416 - на аппаратах ИВЛ.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+177), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Пелымского городского округа, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 520 заболевших коронавирусом. Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 527 случаев – был зафиксирован 2 августа.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 8 августа можно ознакомиться здесь.