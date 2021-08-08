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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 августа 2021, 13:28

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 22 866 человек

Мужчина в маске

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 22 866 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 6 447 750 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 2 761 человек, в то время как в Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 514 жителей

Из больниц выписались уже 5 755 507 россиян, из которых 15 669 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс жизни ещё 787 жителей. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 164 881 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 23 320 новых пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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