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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 августа 2021, 13:15

В Свердловской области выявили 522 случая коронавируса за сутки

Люди в масках

За всё время инфекцию смогли побороть более 103 тыс. жителей Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале лабораторно подтвердили 522 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 112 093 заражённых.

По выздоровлению от ковида из больниц выписались ещё 419 свердловчан, а за всё время инфекцию смогли побороть более 103 тыс. жителей региона. На лечении находятся более 4,5 тыс. уральцев. Состояние 834 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Всего в Свердловской области на сегодняшний день зафиксировано 4 553 летальных исхода. За минувший день от последствий коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончались 18 свердловчан.

Напомним, днём ранее сообщалось о 514 случаях заражения ковидом на Среднем Урале. Суточный максимум по Свердловской области был установлен 2 августа - тогда в регионе подтвердили 527 новых пациентов с COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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