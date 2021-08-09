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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 августа 2021, 13:29

В России зарегистрировали ещё 22 160 пациентов с COVID-19

Люди в масках

Общее число заражённых в 85 регионах страны составляет 6 469 910. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в России зафиксировали 22 160 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых в 85 регионах страны составляет 6 469 910.

По данным федерального оперштаба, коронавирус за последние 24 часа подхватили 2 150 москвичей. При этом в Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, выявили 522 новых пациента с COVID-19.

Из российских медучреждений по выздоровлению выписался уже 5 769 981 человек, из которых 14 474 россиянина - за последние сутки.

Кроме того, от коронавируса скончались ещё 769 жителей страны. За всё время в России зарегистрировано 165 650 смертей пациентов с ковидом.

Отметим, что днём ранее в России зафиксировали 22 866 новых пациентов с коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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