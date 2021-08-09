Вакцинация против коронавируса: что на самом деле можно и нельзя до и после прививки?

Уровень заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале по-прежнему высокий, поэтому Александр Харитонов призывают свердловчан активнее прививаться и не пренебрегать ношением защитных масок. Фото: Алексей Кунилов

В Интернете активно распространяют разную информацию о том, что можно и чего нельзя делать до и после вакцинации. В своих рекомендациях иногда непоследовательны даже медики и политики, и некоторые противоречивые заявления по-прежнему приводят людей в замешательство. Журналист «ОГ» пообщался с заместителем главного врача Екатеринбургского центра медицинской профилактики, главным внештатным специалистом по медицинской профилактике в Свердловской области, экс-главным эпидемиологом Екатеринбурга Александром Харитоновым и узнал, что из тиражируемых рекомендаций по вакцинации против COVID-19 — правда, а что нет.

Правда

Нельзя ходить в баню, сауну и бассейн после прививки

Сутки после вакцинации вообще не нужно мочить место инъекции — по словам Александра Харитонова, это правило распространяется на все прививки. Также в течение трёх дней после вакцинации не рекомендуется посещать баню, сауну и бассейн, чтобы не перегружать организм. Чрезмерное воздержание от водных процедур уже излишне.

Нужно воздерживаться от чрезмерных физических нагрузок после вакцинации

— В день прививки лучше просто отдохнуть и не перегружаться, — говорит Александр Харитонов. — Если вы хорошо себя чувствуете на следующий день, то можно пойти в тренажёрный зал или на огород, но не поднимать штангу и не перекапывать весь огород.

Мифы

Нельзя пить алкоголь три месяца после вакцинации

— Из-за того что в декабре прошлого года СМИ обнародовали информацию, что после вакцинации против коронавируса нельзя употреблять алкоголь в течение трёх месяцев, у нашего населения резко упало желание прививаться перед Новым годом и в период праздников, — говорит Александр Харитонов. — Но всё не так радикально. Пить в принципе не надо: употреблять алкоголь нужно всегда в меру и для удовольствия, а не для того, чтобы напиваться. Вакцина — препарат, активирующий иммунную систему. Так что в этот период иммунная система человека должна быть в нормальном состоянии, а спиртное, тем более в большом количестве, будет угнетать её. Поэтому приём алкоголя в идеале стоит ограничить за три дня до и три дня после вакцинации — этого достаточно.

Перед вакцинацией стоит всем принимать противоаллергенные и обезболивающие средства

Человека, склонного к сильным аллергическим реакциям, лечащий врач не допустит до прививки. Если же возникли незначительные аллергические проявления, то рекомендуется принять антигистаминное средство до вакцинации и после — в случае ухудшения самочувствия. Это касается любой вакцинации. Всем остальным, кто никогда не страдал аллергией, антигистаминные препараты перед прививкой не нужны.

— После прививки от коронавируса, особенно после первого компонента «Спутника V», у человека может появиться слабость, повышение температуры — в этом случае стоит просто принять парацетамол, — советует Александр Николаевич. — У некоторых появляется боль в месте инъекции. Но это связано или с техникой постановки инъекции, или с индивидуальными особенностями человека: есть те, кто не замечают, как им прокалывают кожу во время вакцинации, а некоторые чуть ли не в обморок падают. Но боль проходит, поэтому не нужно принимать обезболивающее и лишний раз нагружать свой организм медикаментами, тем более перед вакцинацией.

Никакого секса после прививки

Высказывание заместителя министра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера о том, что «секс — очень энергозатратное занятие», поэтому лучше не заниматься им после вакцинации против коронавируса, наделало много шума в прошлом месяце. Вскоре министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин пояснил слова своего подчинённого: если не переусердствовать, то всё можно. Такого же мнения придерживается и Александр Харитонов: всего должно быть в меру.

Стоит налегать на белковую пищу после прививки

— В плане питания никаких рекомендаций и ограничений после вакцинации нет: рацион всегда должен быть разнообразным и полноценным, — отмечает Александр Харитонов. — Усиленное потребление белковой пищи никак не влияет на эффект от прививки.

Нельзя находиться на солнце после вакцинации

— Это полная ерунда. На солнце нужно находиться, но, конечно, в меру и с использованием солнцезащитных средств, — говорит наш собеседник. — К тому же солнце обеззараживает, так что успевайте насладиться нашими уральскими солнечными лучами.

После вакцинации лучше не планировать беременность в течение трёх месяцев

— Это выдумки: вакцина не влияет на здоровье матери и будущего ребёнка, и это уже доказано, — комментирует Александр Харитонов. — Даже в новых рекомендациях минздрава к вакцинации против коронавируса сказано, что вакцина безопасна для беременных, и будущие мамы сейчас записываются на прививку и вакцинируются. Но при наличии разрешения акушера-гинеколога и не ранее третьего триместра.

Если женщина всерьёз опасается, то, по словам эксперта, достаточно повременить с беременностью две-три недели после прививки — тогда на иммунную систему точно не будет нагрузки. Но поскольку большинство современных пар всё же заранее планируют беременность, перед этим им стоит проверить своё здоровье и привиться от всех возможных инфекций, в том числе от COVID-19. В идеале, как отмечает Александр Николаевич, привитым от разных заболеваний должно быть и близкое окружение будущей мамы, чтобы у неё было как можно меньше рисков заразиться.

После прививки можно сразу возвращаться к доковидной жизни

Многие люди решают, что если они прошли курс вакцинации против коронавируса, то можно полностью отказаться от всех санитарных мер защиты, но это большая ошибка. В нашем окружении по-прежнему много носителей COVID-19, в том числе бессимптомных.

— Ни одна вакцина не гарантирует стопроцентной защиты от инфекции: привитый может заболеть или стать переносчиком вируса, поэтому от защитных масок пока отказываться нельзя, — считает Александр Харитонов. — Но радует, что в Интернете сейчас стало намного меньше информации о том, что коронавирус — выдумка. Основная масса людей сама хочет привиться против COVID-19: многие уже знают, что значит болеть или на собственном опыте, или на опыте своих родных и друзей. Коронавирус хитрый, поэтому нужно не побеждать его, а договариваться с ним. Важно научиться управлять COVID-19, как любой другой инфекцией.

Важно Так как после вакцинации против коронавируса люди часто чувствуют недомогание, то Александр Харитонов рекомендует всем работодателям давать выходной на следующий день после прививки. Так сотрудник быстрее придёт в себя и выйдет на работу, а не будет вызывать врача и оформлять больничный.

По словам бывшего главного эпидемиолога Екатеринбурга, коронавирус - хитрая болезнь, поэтому важно научиться контролировать эту инфекцию. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №144 от 10.08.2021 под заголовком «Алкоголь и солнце – под запретом?»