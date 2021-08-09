В свердловском Роспотребнадзоре рассказали, где чаще всего встречается коронавирус

На поверхностях магазинов розничной торговли в Свердловской области было взято 1 086 проб, из них 1,1 процента показали положительный результат. Фото: Павел Ворожцов

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Роспотребнадзор) опубликовало результаты исследования о том, на каких поверхностях чаще всего встречается COVID-19 в нашем регионе. Мониторинг проводился в течение года: сотрудники ведомства взяли более пяти тысяч проб в разных местах скопления людей.

Коронавирус был найден на входных ручках магазинов, столах и стульях больниц, на кнопках лифтов, поручнях эскалаторов, на тележках для покупок, информационных автоматах, стойках регистрации. Наибольшее число положительных проб на COVID-19 обнаружили на поверхностях продукции и пищевой упаковки – 1,7 процента. На втором месте оказались поверхности в медорганизациях, что было вполне ожидаемо – 1,3 процента, на третьем – объекты розничной торговли (1,1 процента). В транспорте выявили 0,6 процента положительных проб на коронавирус. А вот в сточных водах, которые также проверили сотрудники Роспотребнадзора, вирус не нашли.

– Результаты мониторинга показывают, что как минимум на тех поверхностях, которые проверяли наши специалисты, проводится недостаточная санитарная обработка, – прокомментировали журналисту «Облгазеты» в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. – Либо её осуществляют с применением дезинфицирующих средств в заниженных концентрациях, либо не выдерживают средство на поверхности необходимое время, либо нарушают периодичность дезинфекции.