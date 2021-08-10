В Нижнем Тагиле, Ревде и Первоуральске выявлено более 16 тысяч случаев коронавируса

Всего на Среднем Урале лабораторно подтвердили 112 093 случая COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили статистику по числу заражённых коронавирусной инфекцией. Суммарное количество инфицированных COVID-19 в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Ревде составляет 16 204.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Нижнем Тагиле за всё время пандемии зарегистрировали 8 204 пациента с коронавирусом, в Первоуральске - 4 639, а в Ревде - 3 361 заражённого. В региональном антирейтинге по наибольшему числу выявленных случаев ковида эти города располагаются на втором, третьем и четвёртом местах соответственно.

Лидером остаётся Екатеринбург, где с марта 2020 подтвердили 51 112 заражённых COVID-19. В пятёрку также попал Каменск-Уральский и Каменский район с 3 238 инфицированными.

Всего на Среднем Урале лабораторно подтвердили 112 093 случая COVID-19.

Напомним, днём ранее сообщалось о 522 новых пациентах с коронавирусом в Свердловской области.