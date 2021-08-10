За сутки в Свердловской области выявили 518 случаев коронавируса

Коронавирус выявили ещё у 195 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 518 случаев коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 112 611.

За всё время выздоровели и выписались из больниц 104 371 человека, в том числе 446 – за последние 24 часа. На лечении остаются свыше 3,6 тысячи ковид-пациентов. Состояние 836 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+195), Алапаевска, Байкаловского района, Бисерти, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Ревды, Режа, Первоуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Староуткинска, Сухого Лога, Полевского, посёлка Уральский, а также Артёмовского, Артинского, Ачитского, Горноуральского, Пышминского, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского, Шалинского и Рефтинского городских округов.

Зарегистрировано ещё 24 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 577, информирует региональный оперштаб.

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