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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 августа 2021, 13:20

Коронавирус подхватили ещё 21 378 россиян

коронавирус

Из больниц выписались ещё 18 729 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В России выявлено ещё 21 378 случаев COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 6 491 288 заболевших.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1 811. Традиционный лидер антирейтинга - Москва - на втором месте с 1 639 заболевшими. Свердловская область находится на пятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 518 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 788 710 жителей страны, в том числе 18 729 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 166 442 россиян. За последние сутки зафиксировано 792 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 169,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 304 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 258 526 человек.

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Областная газета Свердловской области

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