На загрязнённых канцерогенами территориях живут 2,2 миллиона свердловчан

Реальный риск заболеть раком существует для 7 тысяч жителей 14 крупных городов Среднего Урала. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области на загрязнённых канцерогенными веществами территориях проживают 2,2 миллиона человек. По оценкам специалистов, из-за негативного воздействия этих опасных соединений повышенная вероятность развития онкологических заболеваний существует для жителей 14 крупных городов Среднего Урала.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, по данным за 2020 год на Среднем Урале расположено 534 предприятия, представляющих канцерогенную опасность. На них трудятся более 320 тысяч человек, в том числе 125 тысяч женщин.

«Сложившаяся ситуация формирует риски, как для профессиональных групп, так и для населения, проживающего под влиянием канцерогенных факторов», - рассказали в ведомстве. Там также отметили, что многие канцерогены, которые встречаются на производстве, загрязняют атмосферный воздух и источники воды.

Канцерогены - вещества, которые в процессе накопления в организме способны привести к возникновению злокачественных опухолей.

Специалисты уточнили, что влиянию неблагоприятных санитарно-гигиенических факторов подвержены 75,9% свердловчан (3,3 млн человек из более, чем 4,3 млн жителей региона), социально-экономических — 52,7% (2,3 млн). Кроме того, порядка 74,7% (3,2 млн) жителей области проживают под воздействием комплексной химической нагрузки.

Главными загрязняющими веществами в атмосферном воздухе на территории Свердловской области являются формальдегид, фенол, оксиды азота и аммиак.

Отметим, что ещё одним фактором загрязнения атмосферного воздуха на Среднем Урале являются природные пожары. Так, с минувших выходных небо над Свердловской областью стало затягивать смогом, а в воздухе появился запах гари. Как писала «Областная газета», дым в наш регион принесло за тысячи километров, из Якутии, где в лесах бушуют серьёзные пожары.