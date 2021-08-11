За сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 521 человека

За сутки коронавирус выявили у 521 человека. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 521 жителя Свердловской области. Общее число заболевших коронавирусом на территории региона достигло 113 132 человек.

За всё время на Среднем Урале выздоровели и выписались из больниц 104 829 человек, переболевших коронавирусом, в том числе 458 – за последние 24 часа.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+198), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского городских округов, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Туринского городских округов.

Состояние 819 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 421 человек из их числа подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Зарегистрировано ещё 25 случаев смерти больных COVID-19. Общее их число достигло 4 602, информирует региональный оперштаб. Предыдущий максимум по смертности — 24 человека — был зафиксирован 10 августа.

Днём ранее в Свердловской области за сутки было выявлено 518 случаев заражения COVID-19.