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11 августа 2021, 13:43

COVID-19 подтвердили ещё у 21 571 россиянина

Коронавирус

Из больниц в связи с выздоровлением было выписано 2067 ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

В России за последние 24 часа выявлен 21 571 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Таким образом, за всё время COVID-19 в стране подхватили 6 512 859 человек.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов выявили в Москве и Санкт-Петербурге (ещё по 2 076). На третьем месте оказалось Подмосковье (+1 054), за ним следуют Нижегородская (+535) и Свердловская (+521) области.

С начала пандемии из больниц в связи с выздоровлением выписались 5 808 777 человек, переболевших COVID-19, в том числе 20 067 – за минувшие сутки. Коронавирус унёс жизни 167 241 россиянина. За последние 24 часа от опасной инфекции и её последствий скончались 799 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 256 373 человека.

10 июля оперштаб сообщил о 21 378 случаях заражения коронавирусом в России за сутки.

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