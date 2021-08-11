1% свердловчан заболели коронавирусом после вакцинации

Если вакцинированный заболевает, то болезнь протекает в более лёгкой форме. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Первым компонентом в регионе привито уже 29,8%, а вторым - 24,6% (взрослого населения).

Однако вакцинация не является 100% защитой от заболевания. Как рассказал заместитель главврача ГАУЗ СО "Городской центр медицинской профилактики" Александр Харитонов в ходе сегодняшней пресс-конференции, всегда есть определённый процент людей, у которых введение вакцины не вызывает иммунного ответа.

"Действительно есть заболевшие. Учёт заболевших ведётся. Это на сегодняшний день по Свердловской области не более 1%. Но надо сказать, что заболевание протекает в более лёгкой форме и эти люди не умирают", - отметил он.

Говоря о сохранении достаточно высокой заболеваемости на территории Среднего Урала спикер заявил следующее: "Мы сегодня не достигли того процента охвата прививками. Привитость оценивается по второй прививке, а вторую прививку у нас получили чуть больше 24%. То есть у нас не создан сегодня барьер для проникновения коронавируса от больного человека к здоровому, к не привитому человеку. Люди будут болеть пока мы не создадим достаточно хорошую иммунную прослойку".

Добавим, за сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 521 человека.

Читайте также:

Вакцинация против коронавируса: что на самом деле можно и нельзя до и после прививки?