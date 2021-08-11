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11 августа 2021, 16:51

Привитым в других регионах свердловчанам рассказали, как поставить второй компонент от COVID-19

очередь на прививку от коронавируса

Отказать в медорганизации не могут. Фото: Галина Соловьёва.

Жителям Свердловской области, сделавшим первую прививку от коронавируса в другом регионе рассказали, как завершить курс вакцинации. Данную информацию предоставил заместитель главврача ГАУЗ СО "Городской центр медицинской профилактики" Александр Харитонов в ходе сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, получить второй компонент вакцины можно, обратившись в медицинское учреждение, к которому вы прикреплены. 

"Если у них организована вакцинация, вас должны поставить в очередь и дождаться, когда появится лишний второй компонент", - сказал Александр Харитонов. Он также отметил, что отказать в медорганизации не могут.

В крайнем случае перерыв между прививками может достигать до трёх месяцев.

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