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11 августа 2021, 17:39

В Екатеринбурге более 80% педагогов сделали прививку от COVID-19

учитель

Учителя активно вакцинировались от коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге от COVID-19 привились более 25 тысяч (80%) учителей. Предполагается, что к 1 сентября все педагоги защитят себя от вируса.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказал заместитель главврача ГАУЗ СО "Городской центр медицинской профилактики" Александр Харитонов.

"Педагоги очень хорошо прививались в весенний и летний период, перед новым учебным годом. Поэтому я думаю, что к 1 сентября у нас педагоги будут все защищены", - сказал он. Спикер также обратился к родителям школьников с просьбой не отправлять своих детей в учебное заведение, если они болеют или контактировали с заболевшими COVID-19.

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