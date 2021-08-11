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11 августа 2021, 17:44

Павел Креков объяснил рост смертности от COVID-19 в Свердловской области

Машина реанимации

Нынешний штамм коронавируса очень опасен тем, что вызывает сильную кислородную зависимость. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков объяснил рост смертности от коронавируса в регионе. По его словам, смертность от болезни сейчас растёт по всему миру.

По словам Павла Крекова, нынешний штамм коронавируса очень опасен тем, что вызывает сильную кислородную зависимость.

"Нашим существенным преимуществом является то, что на территории области находится предприятие, вырабатывающее кислород. Мы полностью себя обеспечиваем кислородом и в отличие от других субъектов РФ, не испытываем дефицита", - сказал замгубернатора в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что сегодня смертность растёт по всему миру. По его словам, у Свердловской области темп прироста смертности ниже, чем в других регионах УрФО, что связано с достаточным обеспечением коек кислородом.

"Нужно понять, что речь идёт о жизни и смерти. Особенно это касается людей, обременённых тяжёлыми заболеваниями", - подчеркнул Павел Креков.

Отметим, что за минувшие 24 часа в Свердловской области зафиксировано 25 смертей пациентов с коронавирусом, что является суточным максимумом за всё время пандемии.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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