В Свердловской области за полтора года подготовят 460 волонтёров паллиативной помощи

Сейчас в регионе наблюдается острая нехватка специалистов для помощи паллиативным пациентам. Фото: Александр Зайцев

За полтора года на территории Свердловской области подготовят 460 волонтёров для оказания помощи паллиативным больным, пребывающим в домашних условиях. Обучение будет проходить более чем в 40 городах и посёлках Среднего Урала.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, данный проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Его реализацией займётся региональная Ассоциация средних медицинских работников.

По словам президента Ассоциации Ирины Лёвиной, волонтёры окажут помощь больным, и обучат их родных правильному уходу ними, поддержат психологически и духовно, как самих пациентов, так и их окружающих.

Отметим, что в Свердловской области помощь паллиативным больным активно развивалась в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Её оказывают в 78 медучреждениях Среднего Урала. В 14 стационарах имеется 302 койки для паллиативных больных. Онкобольные могут получить помощь специализированных выездных бригад в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Ирина Лёвина отметила, что кадровое обеспечение паллиативной службы остаётся больным вопросом, так как работа тяжёлая и сопряжена с эмоциональным и профессиональным выгоранием. «Мы считаем важным и актуальным начать массовую подготовку новых кадров», - подчеркнула она.

Как писала «Областная газета», в марте в Екатеринбурге на базе областной детской клинической больницы открылся первый на Урале детский хоспис. В учреждении расположены кабинеты выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи, а также методический центр для волонтёров и родителей.