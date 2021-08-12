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12 августа 2021, 09:47

Роспотребнадзор обновил данные о распространении COVID-19 в Свердловской области

коронавирус

На Среднем Урале в течение суток COVID-19 выявили в 41 муниципалитете. Фото: Алексей Кунилов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области актуализировало информацию о распространении коронавируса в муниципалитетах региона. По данным на 11 августа, неприятный диагноз был лабораторно подтверждён у 521 жителя в 41 муниципалитете.

Больше всего новых случаев заражения в течение суток зарегистрировано в:

  • Екатеринбурге (+198 — за 24 часа, 51 505 — за всё время),
  • Ревде (+47, 3 422),
  • Нижнем Тагиле (+36, 8 329),
  • Каменске-Уральском и Каменском районе(+32, 3 274),
  • Первоуральске (+29, 4 702).

Ещё в шести территориях медики подтвердили от 10 и более заражений за 24 часа. В 30 муниципалитетах выявлено от одного до семи новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом на территории региона достигло 113 132 человек.

Как писала «Областная газета», за всё время на Среднем Урале выздоровели и выписались из больниц 104 829 человек, переболевших коронавирусом. По данным на 11 августа, в течение 24 часов на территории региона было зарегистрировано 25 случаев смерти больных COVID-19. Общее их число достигло 4 602.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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