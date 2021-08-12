Кабмин России выделил ещё 46 миллиардов на выплаты работникам "красных зон"

Эта сумма, которую выделят из резервного фонда Правительства, позволит обеспечить выплаты медикам вплоть до ноября текущего года. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплаты медработникам, которые трудятся в коронавирусных "красных зонах". На эти цели направят ещё 46,3 млрд рублей.

Эта сумма, которую выделят из резервного фонда Правительства, позволит обеспечить выплаты медикам вплоть до ноября текущего года.

"Сейчас по всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Врачи и медсёстры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в "красных зонах", больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать", - передаёт слова Мишустина пресс-служба кабмина.

Напомним, что в начале июля кабмин выделил свыше 8,3 млрд рублей на оплату увеличенных отпусков социальным и медицинским работникам, работающим с больными COVID-19. В Свердловскую область на эти цели поступило 339 млн рублей. Оплата увеличенных отпусков полагается всем медикам, которые в 2020 году получали стимулирующие выплаты.

К слову, 20 июня Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с поздравительным приветствием к работникам здравоохранения в их профессиональный праздник, анонсировал введение новой модели оплаты труда медицинских работников.

Переход на единую систему оплаты труда медиков запланирован на осень 2021 года. С 1 ноября её запустят в 7 регионах. Затем опыт распространят на всю страну.