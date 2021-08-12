За сутки в Свердловской области выявили 523 случая коронавируса

Многие пренебрегают правильным ношением маски. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 523 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 113 655 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписался 461 человек. Общее число выздоровевших свердловчан достигло 105 290, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 24 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 4 626 жителей региона.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+126), Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 521 заболевшего коронавирусом. Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 527 случаев – был зафиксирован 2 августа.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 15 августа можно ознакомиться здесь.