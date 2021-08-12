В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 21 932 человека

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 21 932 человека. Всего с начала пандемии на территории страны был выявлен 6 534 791 случай заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 2 294 человека, в то время как в Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 523 жителя.

Из больниц выписались уже 5 828 972 россиянина, из которых 20 195 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 808 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 168 049 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 21 571 нового пациента.