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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 августа 2021, 15:50

Правительство РФ направит ещё 1,6 миллиарда на бесплатные лекарства льготникам

Таблетки

Всего в 2021 году на бесплатные лекарства льготникам предусмотрено более 38,7 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении дополнительных средств на бесплатные лекарства, лечебное питание и медцинские изделия для льготников. Из резервного фонда выделят ещё 1,6 млрд рублей.

Как сказано на сайте кабмина, эти деньги являются нераспределённым резервом средств федерального бюджета, предусмотренным на обеспечение льготников лекарствами в 2021 году. Необходимые лекарства и медизделия определяются для каждого получателя индивидуально. Бесплатные лекарства полагаются в частности ветеранам Великой Отечественной войны, чернобыльцам и детям-инвалидам.

Ранее Правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получить медизделия и лекарства, до 929,8 рубля на одного человека в месяц.

"Важно своевременно довести эти средства до регионов, чтобы они смогли приобрести необходимые для людей медикаменты", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Всего в этом году на данную меру поддержки предусмотрено более 38,7 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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