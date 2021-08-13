В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске почти 65 тысяч заболевших коронавирусом

Необходимо соблюдать все меры безопасности. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в 41 муниципалитете региона.

Всего с начала пандемии выявлено 113 655 заразившихся. Более 3 000 переболевших или болеющих COVID-19 зафиксировано в пяти свердловских муниципалитетах. Среди них:

Екатеринбург - 51 631 (+126)

Нижний Тагил - 8 389 (+60)

Первоуральск - 4 750 (+48)

Каменск-Уральский и Каменский район - 3 302 (+28)

Ревда - 3 444 (+22)

В предыдущие сутки в Свердловской области выявлено 523 заболевший COVID-19.