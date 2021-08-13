В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске почти 65 тысяч заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в 41 муниципалитете региона.
Всего с начала пандемии выявлено 113 655 заразившихся. Более 3 000 переболевших или болеющих COVID-19 зафиксировано в пяти свердловских муниципалитетах. Среди них:
- Екатеринбург - 51 631 (+126)
- Нижний Тагил - 8 389 (+60)
- Первоуральск - 4 750 (+48)
- Каменск-Уральский и Каменский район - 3 302 (+28)
- Ревда - 3 444 (+22)
В предыдущие сутки в Свердловской области выявлено 523 заболевший COVID-19.
Сюжет
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