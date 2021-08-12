Насколько «йота»-штамм коронавируса опаснее индийского и существует ли он?

В России случаев заражения «йота»-штаммом коронавируса не зафиксировали. Фото: Галина Соловьёва

В среду во многих СМИ прошло сообщение о том, что американские учёные обнаружили новый опасный штамм коронавируса «йота», который распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью. Журналисты ссылаются на препринт статьи от 7 августа этого года, написанный сотрудниками департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы здравоохранения Колумбийского университета имени Мэйлмена.

Информация наделала много шума, но если внимательно изучить её, то становится понятно, что этот штамм COVID-19 далеко не новый. Во-первых, препринт – научная работа, размещённая в открытых источниках для свободного доступа перед или параллельно с подготовкой статьи к публикации в авторитетном журнале. То есть проверена ли информация в этой работе и насколько она окончательна – большой вопрос.

Согласно тексту работы, «йота»-вариант COVID-19 был выявлен в ноябре 2020 года и быстро стал одним из самых распространённых в Нью-Йорке. Однако в это время все уже стали говорить о британском (штамме «альфа») и индийском («дельта»-штамм) вариантах коронавируса, которые получили большое распространение во всем мире. Если так, то логично, что если бы штамм «йота» действительно был так опасен и заразен, то о нём бы стало известно намного раньше, и не только от американских учёных. И, конечно, всегда есть вероятность того, что кто-то из журналистов просто неправильно перевёл и понял оригинальный текст работы американских учёных.

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на эту новость сообщили, что штамм коронавируса "дельта" сейчас вытесняет другие мутации и предпосылок к широкому распространению «йота»-штамма нет. Случаев заражения «йота»-штаммом в России нет.

- Все вирусы мутируют, и коронавирус - не исключение, - комментирует главный научный сотрудник института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина. - Он постоянно пытается изменить собственные свойства в свою пользу, а для него выгодно расселяться по как можно большему числу организмов. Последние мутации вируса становятся всё более заразными, и это предсказуемо. Но у него нет цели уничтожить всё человечество.