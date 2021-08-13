Банк России может пересмотреть целевой показатель инфляции к середине 2022 года

Существует вероятность, что таргет будет снижен

Центральный Банк России (ЦБ) может пересмотреть таргет по инфляции к середине 2022 года. Регулятор не исключает возможности, что он будет изменён в сторону понижения.

Об этом говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора. Ранее кредитно-финансовая организация ожидала возвращения инфляции к цели в 4% к концу 2022 года. Сейчас она допускает пересмотр этой цели в сторону понижения.

«Председатель Банка России заявила о возможности пересмотра цели по инфляции, и решение о целесообразности такого шага может быть принято к середине 2022 года», - говорится в материале.

Пересмотр таргета по инфляции может состояться по итогам обзора денежно-кредитной политики (ДКП, monetary policy review). Его проведение в конце июня анонсировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Предполагается, что обзор продлится год. График работ для проведения анализа регулятор намерен представить в сентябре.

Как писала «Областная газета», в ноябре 2020 года в Госдуме обсудили доклад Эльвиры Набиуллиной об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2021–2023 годы. Глава ЦБ тогда заявила, что докризисного уровня экономика достигнет в середине 2022 года. Она допустила, что мягкая денежно-кредитная политика останется и в 2021 году, но, возможно, если дезинфляционное влияние пандемии сохранится или усилится, эта политика будет оставаться мягкой дольше.