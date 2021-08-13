Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
13 августа 2021, 13:22

За сутки в Свердловской области подтвердили 525 случаев коронавируса

Люди в масках

В сумме на Среднем Урале зарегистрировано 114 180 случаев заражения. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за минувшие 24 часа лабораторно подтвердили 525 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. В сумме на Среднем Урале зарегистрировано 114 180 случаев заражения.

При этом от коронавируса за всё время пандемии излечилось 105 759 свердловчан. Из них 469 - за последние сутки. На лечении остаются 3 767 свердловчан, 801 из которых пребывает в тяжёлом состоянии.

Кроме того, в регионе подтвердили ещё 28 смертей пациентов, у которых был выявлен COVID-19. Общее число жертв опасной инфекции на Среднем Урале составляет 4 654.

Напомним, днём ранее в регионе зафиксировали 523 случая коронавируса. Суточный максимум с начала пандемии – 527 случаев – был зафиксирован 2 августа.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.08.2021, 14:26 / Спорт
Правительство РФ утвердило размеры вознаграждений для призёров Олимпиады в Токио
13.08.2021, 13:45 / Общество
Коронавирус в России подхватили ещё 22 277 человек
13.08.2021, 13:41 / Общество
Лето в Свердловской области задержится на неделю
13.08.2021, 13:35 / Спорт
В Екатеринбурге проект Дома шахмат в историческом здании прошёл госэкспертизу
13.08.2021, 13:27 / Экономика
Кабмин РФ разрешил увеличить на 30% цены госконтрактов на строительство