За сутки в Свердловской области подтвердили 525 случаев коронавируса

В сумме на Среднем Урале зарегистрировано 114 180 случаев заражения. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за минувшие 24 часа лабораторно подтвердили 525 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. В сумме на Среднем Урале зарегистрировано 114 180 случаев заражения.

При этом от коронавируса за всё время пандемии излечилось 105 759 свердловчан. Из них 469 - за последние сутки. На лечении остаются 3 767 свердловчан, 801 из которых пребывает в тяжёлом состоянии.

Кроме того, в регионе подтвердили ещё 28 смертей пациентов, у которых был выявлен COVID-19. Общее число жертв опасной инфекции на Среднем Урале составляет 4 654.

Напомним, днём ранее в регионе зафиксировали 523 случая коронавируса. Суточный максимум с начала пандемии – 527 случаев – был зафиксирован 2 августа.