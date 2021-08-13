На Среднем Урале новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19. Подтверждено 28 умерших

В Свердловской области установлен новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции - подтверждено 28 жертв инфекции. За минувшую неделю антирекорд обновляется уже в третий раз.
Напомним, что 10 августа региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 24 пациентах, умерших от последствий COVID-19. Уже на следующий день, 11 августа, стало известно о 25 погибших за сутки.
Всего в Свердловской области насчитывается 4 654 жертвы опасной инфекции.
Добавим, что за минувшие 24 часа лабораторно подтвердили 525 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
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