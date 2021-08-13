«На диализ возят от порога и до порога. Спасибо «ОГ»!

В 2016 году корреспонденты «Областной газеты» приехали в гости к Ивану Зубареву. Тогда он признался, что за год потратил на поездки в Красноуфимск 260 тысяч – все сбережения Фото: Скриншот «ОГ»

В феврале 2016 года «Областная газета» обнародовала историю жителя села Старые Арти Ивана Ивановича Зубарева - на тот момент ему было 69 лет. Трижды в неделю Иван Иванович садился за руль личного автомобиля и на свой страх и риск отправлялся за 70 километров в Красноуфимск на гемодиализ – для людей с почечной недостаточностью это жизненно необходимая процедура. Ездить самому было всё труднее, но медики и местные власти не могли решить, кто именно должен обеспечивать доставку. После публикации «Облгазеты» (материал вышел 3 февраля 2016 года под заголовком «Вопрос жизни и смерти») проблему решили.

О проблеме, напомним, Иван Иванович сообщил во время прямой линии с губернатором Евгением Куйвашевым в «ОГ». Корреспонденты выехали в муниципалитет. Оказалось, неразбериха возникла не только в Артинском районе. Не существовало (и до сих пор не существует) нормативного акта, в котором бы чётко прописывалось, кто отвечает за транспортировку больных к месту проведения гемодиализа.

В разных городах страны эту проблему решали по-разному. Иногда ответственных назначали через суд. В Артях обошлось без разбирательств. В разговоре с журналистом «ОГ» в мэрии пообещали, что будут возить по очереди с больницей. Через пару месяцев мы проверили – обещание выполнялось. С тех пор прошло пять лет.

– Спасибо, что следите за этой историей! – воскликнул Иван Иванович, взяв трубку. – Ваш номер у меня записан. После того как вы подключились к проблеме, транспортный вопрос больше не возникал. Первые два года нас возила администрация. А с 2019 года транспорт ищет районная больница (именно с этого времени медучреждениям выделяют субсидии на организацию перевозок пациентов. – Прим. ред.). В этом году тендер выиграл предприниматель из города Камышина Волгоградской области, он нанял подрядчика в Красноуфимске. В диализный центр возят на легковых автомобилях. Водитель приезжает без десяти одиннадцать по понедельникам, средам и пятницам, к часу дня привозят в диализный центр и после процедуры (она длится четыре с половиной часа) развозят по домам. Если вдруг машина сломалась, отправляют другую. Задержек никогда не было.

Пациентов (а их в районе – семь человек) возят по утверждённым правилам. Утверждены три маршрута – два до Красноуфимска и один – до Екатеринбурга. Водители должны обеспечить доставку пациентов за 30 минут до начала процедуры, а после её окончания – подождать их минимум 30 минут.

– Знали бы вы, насколько это облегчило жизнь! Больше не надо садиться за руль после многочасовой и очень утомительной процедуры – я никому этого не пожелаю! – резюмировал Иван Иванович. – Спасибо «ОГ»!

Предыдущий материал в сюжете: «Спасибо «Областной газете»! Дорога есть!».