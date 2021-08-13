Коронавирус в России подхватили ещё 22 277 человек

Из больниц по выздоровлению выписались ещё 19 368 пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедший день в России выявили 22 277 заболевших коронавирусной инфекцией. При этом из больниц по выздоровлению выписались ещё 19 368 пациентов.

Как сообщает федеральный оперштаб, за минувшие 24 часа в Москве зафиксировали 2 529 новых заражённых ковидом. В Свердловской области, которая удерживает пятое место в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, зарегистрировано 525 инфицированных за день.

В России установлен новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки - 815 летальных исходов. К слову, в Свердловской области также установлен новый максимум - 28 умерших за день. За всё время от инфекции скончались 168 864 человек по всей стране.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса по стране составляет 6 557 068. Из них 5 848 340 россиян смогли побороть инфекцию.

Напомним, днём ранее сообщалось о 21 932 новых пациентах с коронавирусом.