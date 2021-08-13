Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
13 августа 2021, 13:45

Коронавирус в России подхватили ещё 22 277 человек

Девочка в маске

Из больниц по выздоровлению выписались ещё 19 368 пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедший день в России выявили 22 277 заболевших коронавирусной инфекцией. При этом из больниц по выздоровлению выписались ещё 19 368 пациентов.

Как сообщает федеральный оперштаб, за минувшие 24 часа в Москве зафиксировали 2 529 новых заражённых ковидом. В Свердловской области, которая удерживает пятое место в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, зарегистрировано 525 инфицированных за день.

В России установлен новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки - 815 летальных исходов. К слову, в Свердловской области также установлен новый максимум - 28 умерших за день. За всё время от инфекции скончались 168 864 человек по всей стране.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса по стране составляет 6 557 068. Из них 5 848 340 россиян смогли побороть инфекцию.

Напомним, днём ранее сообщалось о 21 932 новых пациентах с коронавирусом.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.08.2021, 14:26 / Спорт
Правительство РФ утвердило размеры вознаграждений для призёров Олимпиады в Токио
13.08.2021, 13:45 / Общество
Коронавирус в России подхватили ещё 22 277 человек
13.08.2021, 13:41 / Общество
Лето в Свердловской области задержится на неделю
13.08.2021, 13:35 / Спорт
В Екатеринбурге проект Дома шахмат в историческом здании прошёл госэкспертизу
13.08.2021, 13:27 / Экономика
Кабмин РФ разрешил увеличить на 30% цены госконтрактов на строительство