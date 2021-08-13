В Свердловской области увеличили количество коек для больных COVID-19

Всего оборудовано 9 592 койко-мест, в том числе 894 реанимационных. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав Свердловской области вновь увеличил количество дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Всего оборудовано 9 592 койко-места, в том числе 894 реанимационных.

Согласно обновлённому приказу минздрава, в городской больнице Асбеста число мест в стационаре увеличено до 155, в Артинской центральной районной больнице - до 49. В Бисертской городской больнице теперь действуют 23 койки, в Тавдинской ЦРБ - 24, в ЦРБ Верхотурского района - 45, в Верхнесалдинской ЦРБ - 30.

Напомним, что ровно месяц назад в Свердловской области были развёрнуты 7 404 койки в 44 больницах. Как рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе Министерства здравоохранения в регионе, к 5 августа количество койко-мест составляло 9 430. Таким образом, были развёрнуты ещё 162 койки.

В оперштабе Свердловской области не смогли назвать точное число коек, которое развернули за эту неделю.

"В Свердловской области развернуто достаточно коек для лечения COVID-больных, а также пациентов с тяжёлыми пневмониями. При этом постоянно сохраняется резерв в 1,5 тысячи коек", - заявили в региональном оперштабе изданию.

Если исходить из официальных данных регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, то на лечении сейчас должны находиться 3 767 свердловчан. В тяжёлом состоянии находится 801 пациент, из них 414 - на аппаратах ИВЛ.