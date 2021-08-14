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14 августа 2021, 09:13

За сутки коронавирус подхватили жители 48 муниципалитетов Свердловской области

коронавирус

Больше всего заболевших -135 человек — выявили в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило информацию о распространении коронавирусной инфекции по территории региона. По данным на 13 августа, в течение суток COVID-19 подтвердился в 48 муниципалитетах Среднего Урала.

Больше всего новых случаев заражения было лабораторно подтверждено в Екатеринбурге (+135 — за сутки, 51 766 — за всё время). В пятёрку лидеров антирейтинга по числу заболевших также вошли:

  • Первоуральск (+41, 4 791),
  • Камышлов и Камышловский район (+33, 1 812),
  • Богданович (+29, 1 190),
  • Нижний Тагил (+28, 8 417).

Ещё в восьми муниципалитетах было выявлено от 10 до 26 заболевших коронавирусом в течение суток. В остальных 35 подтвердилось от одного до восьми случаев инфицирования.

Вчера, 13 августа, в Свердловской области был установлен новый максимум по суточной смертности от коронавируса - 28 жертв. Всего в Свердловской области от опасной инфекции и вызванных ею осложнений умерло 4 654 человека.

Как писала "Областная газета", за сутки на Среднем Урале лабораторно подтвердили 525 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. В сумме на территории региона зарегистрировано 114 180 случаев заражения. 

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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