В России коронавирусом заразились ещё 22 144 человека

Свердловская область стабильно удерживает пятую строку в антирейтинге по числу заболевших за сутки. Фото: Галина Соловьёва

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 14 августа. За минувшие сутки подтверждено 22 144 случая COVID-19 в 85 регионах страны.

Таким образом общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 6 579 212. За сутки количество заболевших увеличилось на 0,34%. Больше всего инфицированных выявили в Москве (+2 317), Санкт-Петербурге (+1 823), Подмосковье (+1 307), Нижегородской (+544) и Свердловской (+524) областях.

За прошедшие сутки в России было выписано в связи с выздоровлением после COVID-19 19 550 человек, а за всё время - 5 867 890.

За последние 24 часа от коронавируса и вызванных им осложнений в стране умерло 819 человек, а за весь период - 169 683 пациента.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 247 530 человек.

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