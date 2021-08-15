В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 526 человек

Многие носят маски неправильно. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 526 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 115 230 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 443 человека. Общее число выздоровевших достигло 106 675 свердловчан, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 26 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 4 704 свердловчанина.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+106), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, посёлка Малышево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 524 заболевшего коронавирусом. Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 527 случаев – был зафиксирован 2 августа.