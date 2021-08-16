На севере Свердловской области открыли пункт санитарной авиации

Благодаря новой площадке, транспортировать пациентов можно будет на три часа быстрее. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

На севере Свердловской области открылась база санитарной авиации. Она позволит сократить время транспортировки пациентов на три часа.

Новый авиационный пункт расположен в Краснотурьинске, в 400 км от Екатеринбурга, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Он позволит сократить время доставки тяжелобольных пациентов в больницы на три часа. Торжественное открытие базы посетил глава региона во время своей поездки на север области.

Теперь пациентов будут эвакуировать вертолётом как из Краснотурьинска в столицу Урала, так и в Краснотурьинск из малых больниц. Кроме того, новая площадка позволит оперативно оказывать помощь туристам на Северном Урале, а также представителям малочисленных народностей и водителям, попавшим в беду на отрезке трассы Серов-ХМАО.

Ежегодно из Краснотурьинска в столицу Урала перевозят около 50 пациентов в тяжёлом состоянии.

На развитие медицины в северной части Свердловской области планируют направить в ближайшее время 1 миллиард рублей. Эти деньги пойдут на капремонт, строительство новых больничных зданий и закупку современного оборудования и техники.