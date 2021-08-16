Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
16 августа 2021, 09:18

На севере Свердловской области открыли пункт санитарной авиации

Вертолёт

Благодаря новой площадке, транспортировать пациентов можно будет на три часа быстрее. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

На севере Свердловской области открылась база санитарной авиации. Она позволит сократить время транспортировки пациентов на три часа.

Новый авиационный пункт расположен в Краснотурьинске, в 400 км от Екатеринбурга, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Он позволит сократить время доставки тяжелобольных пациентов в больницы на три часа. Торжественное открытие базы посетил глава региона во время своей поездки на север области.

Теперь пациентов будут эвакуировать вертолётом как из Краснотурьинска в столицу Урала, так и в Краснотурьинск из малых больниц. Кроме того, новая площадка позволит оперативно оказывать помощь туристам на Северном Урале, а также представителям малочисленных народностей и водителям, попавшим в беду на отрезке трассы Серов-ХМАО.

Ежегодно из Краснотурьинска в столицу Урала перевозят около 50 пациентов в тяжёлом состоянии.

На развитие медицины в северной части Свердловской области планируют направить в ближайшее время 1 миллиард рублей. Эти деньги пойдут на капремонт, строительство новых больничных зданий и закупку современного оборудования и техники.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.08.2021, 12:38 / Экономика
С начала года предприятия УрФО разместили 10 выпусков облигаций на 55 миллиардов рублей
16.08.2021, 12:20 / Общество
В Свердловской области заработала горячая линия по детским товарам
16.08.2021, 11:52 / Общество
Толпа беженцев парализовала работу аэропорта в захваченном боевиками Кабуле
16.08.2021, 11:07 / Общество
В Екатеринбурге на Вторчермете горел цех по дроблению камня
16.08.2021, 10:35 / Общество
В Свердловской области более 212 тысяч жителей не могут выехать за границу из-за долгов