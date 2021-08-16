В Свердловской области обновлён суточный рекорд - 529 заражённых COVID-19

По выздоровлению из больниц выписались уже более 106 тыс. человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 529 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это абсолютный суточный максимум в регионе.

За всё время пандемии на Среднем Урале было подтверждено 115 759 случаев заражения ковидом. Из них по выздоровлении из больниц выписались уже более 106 тыс. человек. При этом за сутки коронавирус смогли победить 435 свердловчан.

Кроме того, COVID-19 за минувший день унёс жизни 25 уральцев. Всего в регионе от последствий и осложнений, вызванных болезнью, умерли 4 729 человек.

Напомним, сутками ранее сообщалось о 526 случаях коронавируса. Предыдущий суточный рекорд по заболеваемости был установлен 2 августа - 527 заражённых.