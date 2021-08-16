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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 августа 2021, 13:34

За сутки COVID-19 в России подхватили 20 765 человек

Мужчина в маске

сумме на территории страны выявлен 6 621 601 инфицированный. Фото: Галина Соловьёва.

В России за последние сутки лабораторно подтвердили 20 765 случаев заболевания COVID-19. В сумме на территории страны выявлен 6 621 601 инфицированный.

По данным федерального оперштаба, в Москве зафиксировали ещё 1 489 заболевших ковидом. Свердловская область, где за минувшие сутки был установлен новый суточный рекорд по заболеваемости - 529 заболевших, поднялась на 4-е место в антирейтинге регионов РФ.

Из российских медучреждений по выздоровлении выписался ещё 15 601 человек. Всего по стране от коронавируса излечились уже 5 899 917 россиян.

При этом от инфекции скончались 806 человек за сутки. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 171 305 человек.

Напомним, днём ранее сообщалось о 21 624 заражённых ковидом.

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Областная газета Свердловской области

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