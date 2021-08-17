В Свердловской области за сутки выявили 522 случая заражения COVID-19

В связи с выздоровлением из больниц выписались более 107 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 522 новых случая заражения коронавирусом. За всё время с начала распространения COVID-19 на Среднем Урале был зарегистрирован 116 281 случай заражения опасной инфекцией.

Из больниц в связи с выздоровлением выписано уже более 107 тысяч человек, переболевших коронавирусом, а за сутки - 456 свердловчан. За последние 24 часа вирус унёс жизни 27 жителей региона, а за всё время - 4 756 человек.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+115), Артёмовского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, посёлка Малышева, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Состояние 842 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. 421 человек из их числа подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Средний Урал находится на пятой строке антирейтинга по суточной заболеваемости COVID-19 среди регионов России

Напомним, накануне в Свердловской области был установлен рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За 24 часа опасную инфекцию подхватили 529 человек.