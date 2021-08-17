За сутки коронавирус в России подхватили 20 958 человек

За 24 часа инфекция унесла жизни 805 человек. Фото: Павел Ворожцов

В России за последние 24 часа было выявлено 20 958 случаев заражения COVID-19. Нарастающим итогом в стране подтверждено 6 642 559 случаев коронавируса в 85 регионах.

Как рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, больше всего заболевших за сутки зарегистрировали в Москве (+2 006), Подмосковье (+1 328), Санкт-Петербурге (+1 156), Нижегородской (+526) и Свердловской (+522) областях.

Из больниц в связи с выздоровлением выписались ещё 18 407 человек, переболевших коронавирусом, а за всё время - 5 918 324. От инфекции и вызванных ею осложнений в течение 24 часов в России скончалось 805 пациентов, а за весь период - 172 110 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на сегодняшний день остаются 1 251 553 человека.

Напомним, днём ранее стало известно о 20 765 заражённых ковидом.

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