Почти 63% диагнозов COVID-19 поставлено жителям пяти свердловских городов

17 августа стало известно ещё о 522 случаях заражения COVID-19 на Среднем Урале. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора обновило данные по распространению коронавируса в Свердловской области. По информации на 17 августа, с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 116 тысяч жителей региона.

Больше всего заболевших и переболевших вирусом зафиксировано в Екатеринбурге ‒ 52 222 (это 45% от всего числа подхвативших вирус на Среднем Урале). Свыше 3 тысяч ковид-пациентов за всё время было отмечено в Нижнем Тагиле ‒ 8 639 (7,4%) заболевших, Первоуральске ‒ 4 953 (4,3%), Ревде ‒ 3 599 (3%), Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 3 410 (2,9%).

Ниже публикуем полную статистику по городам:

Фото: сайт Управления Роспотребнадзора по Свердловской области