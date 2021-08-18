В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 516 человек

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 516 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 116 797 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 467 человек. Общее число выздоровевших достигло 108 033 свердловчан, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 29 случаев смерти из-за коронавируса - это новый антирекорд. Всего жертвами COVID-19 стали 4 785 свердловчан.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+134), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Белоярского городских округов, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 522 заболевших коронавирусом. Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 529 случаев – был зафиксирован 16 августа.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 20 августа можно ознакомиться здесь.