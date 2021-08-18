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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 августа 2021, 13:37

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 20 914 человек

Люди в масках

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 20 914 человек. Всего с начала пандемии на территории страны был выявлено 6 663 473 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 1 590 человек. Санкт-Петербург обогнал столицу по числу заболевших за сутки. Здесь COVID-19 выявили у 1 636 жителей. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 516 уральцев. 

Из больниц выписались уже 5 939 037 россиян, из которых 20 713 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 799 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 172 909 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 20 958 новых пациента.

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Областная газета Свердловской области

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