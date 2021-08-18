Кабмин РФ разыграет 100 млн рублей среди привитых от ковида россиян

Всего планируют разыграть 1 000 призов по 100 тыс. рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила проведения всероссийского розыгрыша денежных средств среди привитых от коронавируса россиян. Всего планируют разыграть 1 000 призов по 100 тыс. рублей.

Лотерея будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря. Принять участие смогут лица старше 18 лет, которые полностью привились от COVID-19 до начала лотереи. Розыгрыш проведут на основании Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Оператором мероприятия станет АО "Госзнак", а розыгрыш призов будет проходить на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. На этом же сайте будут опубликованы результаты.

"Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких", - комментирует конкурс вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как уточняется на сайте кабмина, компьютер будет выбирать победителей на основе алгоритма случайной выборки. Победители получат соответствующее push-уведомление и смогут узнать о победе в личном кабинете на портале Госуслуг. Чтобы получить деньги, в учётной записи на указанном портале должны быть подтверждены данные банковской карты "Мир".

Отметим, что полностью от коронавируса в России привились более 30 млн человек. На сегодняшний день шанс на победу составляет примерно 1:30 000.