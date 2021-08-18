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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 августа 2021, 14:16

В Свердловской области прививки от коронавируса поставили более 1 миллиона человек

Вакцина шприц

В Свердловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Сегодня число привитых в регионе перевалило за 1 миллион человек.

По данным регионального оперштаба, первым компонентом привиты 1 004 603 свердловчанина, полностью завершили вакцинацию 828,5 тысячи человек.

Также они добавили, что за весь период прививочной кампании в региона поступило 1,17 млн доз вакцин.

"Доза двухкомпонентной вакцины подразумевает сразу первый и второй компоненты. Допустим, вакцина от Вектора считается делением на два. Например 100 доз на 50 человек. А "Спутник V" идёт один к одному - в одной упаковке два компонента, но вакцина считается одна", - объяснили правила подсчёта в оперштабе Свердловской области.

Напомним, в регионе за сутки коронавирусной инфекцией заболели 516 человек. Также Свердловская область обновила антирекорд по смертности - за 24 часа от COVID-19 скончались 29 человек.

С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 20 августа можно ознакомиться здесь.

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Областная газета Свердловской области

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