В Свердловской области прививки от коронавируса поставили более 1 миллиона человек

В Свердловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Сегодня число привитых в регионе перевалило за 1 миллион человек.

По данным регионального оперштаба, первым компонентом привиты 1 004 603 свердловчанина, полностью завершили вакцинацию 828,5 тысячи человек.

Также они добавили, что за весь период прививочной кампании в региона поступило 1,17 млн доз вакцин.

"Доза двухкомпонентной вакцины подразумевает сразу первый и второй компоненты. Допустим, вакцина от Вектора считается делением на два. Например 100 доз на 50 человек. А "Спутник V" идёт один к одному - в одной упаковке два компонента, но вакцина считается одна", - объяснили правила подсчёта в оперштабе Свердловской области.

Напомним, в регионе за сутки коронавирусной инфекцией заболели 516 человек. Также Свердловская область обновила антирекорд по смертности - за 24 часа от COVID-19 скончались 29 человек.

С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 20 августа можно ознакомиться здесь.