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19 августа 2021, 09:37

Ревда заняла второе место по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Машинка скорой, таблетки и маска на фоне герба Свердловской области

Накануне Свердловская область обновила антирекорд по смертности. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Лидерами по приросту числа заболевших COVID-19 стали Екатеринбург, Ревда, Каменск-Уральский, Камышлов и Реж.

В предыдущие сутки в Свердловской области выявлено 516 заболевший COVID-19. Более половины инфицированных выявили в пяти городах Свердловской области. Среди них:

  • Екатеринбург - 52 356 (+134),
  • Ревда - 3 648 (+49),
  • Каменск-Уральский и Каменский район -  3 446 (+36),
  • Камышлов и Камышловский район - 1894(+30),
  • Реж - 1881 (+24).

Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 529 случаев – был зафиксирован 16 августа.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 20 августа можно ознакомиться здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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