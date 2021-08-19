Ревда заняла второе место по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Лидерами по приросту числа заболевших COVID-19 стали Екатеринбург, Ревда, Каменск-Уральский, Камышлов и Реж.
В предыдущие сутки в Свердловской области выявлено 516 заболевший COVID-19. Более половины инфицированных выявили в пяти городах Свердловской области. Среди них:
- Екатеринбург - 52 356 (+134),
- Ревда - 3 648 (+49),
- Каменск-Уральский и Каменский район - 3 446 (+36),
- Камышлов и Камышловский район - 1894(+30),
- Реж - 1881 (+24).
Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 529 случаев – был зафиксирован 16 августа.
Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 20 августа можно ознакомиться здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале