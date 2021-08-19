Ревда заняла второе место по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Накануне Свердловская область обновила антирекорд по смертности. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Лидерами по приросту числа заболевших COVID-19 стали Екатеринбург, Ревда, Каменск-Уральский, Камышлов и Реж.

В предыдущие сутки в Свердловской области выявлено 516 заболевший COVID-19. Более половины инфицированных выявили в пяти городах Свердловской области. Среди них:

Екатеринбург - 52 356 (+134),

Ревда - 3 648 (+49),

Каменск-Уральский и Каменский район - 3 446 (+36),

Камышлов и Камышловский район - 1894(+30),

Реж - 1881 (+24).

Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 529 случаев – был зафиксирован 16 августа.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 20 августа можно ознакомиться здесь.