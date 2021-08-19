Запас вакцины от COVID-19 в Свердловской области составляет 140 тысяч доз

Число привитых в регионе перевалило за 1 миллион человек. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область располагает запасом вакцины от коронавируса. Сейчас у региона есть 140 тысяч доз.

При этом ожидаются новые поступления. Сегодня Средний Урал получит 30 тысяч доз «Спутника V», а завтра - 100 тысяч доз «Спутник лайт». Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

В ходе своего выступления от также заявил, что в регионе планируется увеличить количество пунктов вакцинации. Для этого власти региона будут активнее привлекать студентов-медиков.

Ранее стало известно, что число привитых в регионе перевалило за 1 миллион человек. По данным регионального оперштаба, первым компонентом привиты 1 004 603 свердловчанина, полностью завершили вакцинацию 828,5 тысячи человек.

С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 20 августа можно ознакомиться здесь.