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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 августа 2021, 12:03

Запас вакцины от COVID-19 в Свердловской области составляет 140 тысяч доз

прививка от коронавируса

Число привитых в регионе перевалило за 1 миллион человек. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область располагает запасом вакцины от коронавируса. Сейчас у региона есть 140 тысяч доз.

При этом ожидаются новые поступления. Сегодня Средний Урал получит 30 тысяч доз «Спутника V», а завтра - 100 тысяч доз «Спутник лайт». Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

В ходе своего выступления от также заявил, что в регионе планируется увеличить количество пунктов вакцинации. Для этого власти региона будут активнее привлекать студентов-медиков.

Ранее стало известно, что число привитых в регионе перевалило за 1 миллион человек. По данным регионального оперштаба, первым компонентом привиты 1 004 603 свердловчанина, полностью завершили вакцинацию 828,5 тысячи человек.

С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 20 августа можно ознакомиться здесь.

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Областная газета Свердловской области

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