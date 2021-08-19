Свердловских педагогов могут обязать еженедельно делать ПЦР-тест

Невакцинированных педагогов может ждать дистант или постоянные ПЦР-тесты. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области педагогов могут обязать сдавать ПЦР-тест на регулярной основе. Речь идёт об учителях, которые не поставили прививку от COVID-19.

Об этом стало известно сегодня. В ходе брифинга заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил: "Никаких нормативных документов, связанных с отстранением от работы, тех людей, кто не вакцинирован, выпускать не планируем. При этом я хочу отметить, что форму работы определяет руководитель учреждения и в ряде случаев он может, если такая возможность есть, перевести человека, который невакцинирован на удалёнку. Если такой возможности нет, то мы рекомендуем обеспечить ПЦР-исследования примерно один раз в неделю". О том, кому придётся платить за регулярные исследования спикер не уточнил.

Павел Креков отметил, что на сегодняшний день большинство педагогов уже вакцинированны. До начала сентября планируется привить оставшихся. Исключением станут учителя, у кого есть медотводы и у кого уже есть антитела.

"Нам нужно обеспечить безопасность вакцинированных педагогов и детей. Поэтому принимаются такие меры", - добавил он.

Ранее "Областная газета" рассказывала, каким будет новый учебный год в школах и вузах Свердловской области.

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