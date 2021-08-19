За сутки в Свердловской области выявили 511 случаев коронавируса

В Екатеринбурге ковид подтвердили ещё у 157 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 511 случаев коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 117 308.

За всё время выздоровели и выписались из больниц 108 504 человека, в том числе 471 – за последние 24 часа. На лечении остаются почти 4 тысячи ковид-пациентов. Состояние 838 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+157), Байкаловского района, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинск, Карасноуральск, Красноуфимска и Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, а также Тавдинского, Талицкого, Туринского, Шалинского, Артёмовского, Артинского, Горноуральского, Пышминского, Рефтинского городских округов.

Зарегистрировано ещё 32 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 817, информирует региональный оперштаб.

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