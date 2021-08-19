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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 августа 2021, 13:48

Коронавирус выявлен ещё у 21 058 россиян

масочный режим

В Свердловской области инфекцию подхватили 511 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В России выявлено ещё 21 058 случаев COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрирован 6 684 531 заболевший.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Москве - 2 142. Свердловская область находится на четвёртой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 511 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 963 054 жителя страны, в том числе 24 017 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 173 700 россиян. За последние сутки зафиксирован 791 летальный исход.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 173,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 458 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 216 367 человек.

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Областная газета Свердловской области

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