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19 августа 2021, 14:27

Свердловский завод "Медсинтез" выпустил пробную партию "Спутника V"

Вакцина

Предприятие готово закрыть потребность Свердловской области в вакцине. Фото: Галина Соловьёва.

Завод "Медсинтез" на Среднем Урале начал производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Первая партия составила 10 тыс. доз.

Директор завода подчеркнул, что институт Гамалеи уже подтвердил сертификаты качества препарата.

"Это тестовая партия, она выпущена. Это 10 тыс. доз. Они сейчас на заводе лежат. Сертификаты качества подтверждены институтом Гамалеи. Мы ведём уже оформительскую работу", - передаёт слова главы предприятия ТАСС.

Он добавил, что предприятие готово закрыть потребность Свердловской области в вакцине, а также производить препарат для других регионов страны.

Напомним, что новоуральский фармзавод "Медсинтез" приступил к разработке собственной вакцины "Урал" в октябре 2020 года, а уже в конце года препарат вышел на доклинический этап испытаний. Однако в мае 2021 года директор завода заявил, что продолжать разработку нерентабельно и очень дорого.

Отметим, что на сегодняшний день запас вакцины от COVID-19 на Среднем Урале составляет 140 тыс. доз.

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Свердловский завод "Медсинтез" выпустил пробную партию "Спутника V"